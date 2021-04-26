Турки связали локдаун с ограничением российских полетов

Решение о введении локдауна президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом связано с приостановкой полетов из России.

Так передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя туротрасли восточной страны.

"Если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун. Но местные туристы соблюдают сейчас пост и не ездят никуда во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Украинцы, которые могут приехать в Турцию после призыва их президента Владимира Зеленского, погоды не сделают — их слишком мало", — говорит он.

Туроператор полагает, что власти решили использовать такую ситуацию, нанеся радикальный удар по пандемии, надеясь, что к середине мая она отступит, тем более, что в это время "открываются" Великобритания и Германия, а потом, возможно, Россия.

Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение России с Турцией по той же причине ограничено до 1 июня. А по ряду данных, ситуация может затянуться и до конца лета.

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