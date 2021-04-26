Профсоюзы раскритиковали идею продления отпуска

Россиянам, решившим провести отпуск на российских курортах, хотят продлить отпуск до 35 дней. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он считает, что данная мера будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Генсекретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов раскритиковал данную идею, заявив, что она дискриминирует любителей зарубежного отдыха, сообщает телеканал "360".

Также он не понимает, как продление отпуска можно привязать к туризму.

"Идёт некое лоббирование интересов представителей внутреннего туристического бизнеса, которые вместо того, чтобы повышать качество обслуживания и снижать цены, они пытаются с помощью государства и за чужой счёт привлечь к себе туристов и прибыль", — добавил генсекретарь СПР.

Куликов назвал идею бессмысленной и популистской.

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