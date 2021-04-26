В Госдуме оценили идею увеличить отпуск россиянам до 35 дней

Гражданам, которые решат отдохнуть на российских курортах, могут увеличить отпуск с 28 до 35 дней. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", — говорится в тексте обращения.

Свою идею Хамзаев обосновал тем, что каждый год миллионы россиян уезжают отдыхать за границу, что приносит сфере туризма других стран десятки миллиардов рублей. Эти деньги можно было бы оставить внутри страны и вложить в развитие российских курортов.

В своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею продлить туристический кешбэк. Данная программа даёт возможность вернуть средства за туры по России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв предложение об увеличении продолжительности отпуска назвал "правильным и хорошим решением", отметил, что следует оценить готовность российских курортов принять всех желающих.

"С другой стороны, нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счёт тех готовых к приёму мощностей, прежде всего пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России", — отметил он.

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