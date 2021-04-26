Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чернобыльская АЭС: что такое "лепестки" и какова радиация на вкус
Норвежцы: Клебо пожалеет, что не поехал на свадьбу Большунова
"Это роскошь": бизнесмены оценили указ Путина о майских праздниках
Плюс три: кто ещё нужен Зеленскому для общения в "нормандском формате"
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Суд в Башкирии смягчил приговор убийце педофила
Эксперимент: 15 французов просидели 40 дней в пещере без света и часов
В опасности все граждане ЕС: Вильнюс снова критикует БелАЭС
Малоподвижный образ жизни в пожилом возрасте грозит потерей слуха

В Госдуме оценили идею увеличить отпуск россиянам до 35 дней

Туризм » Путешествия

Гражданам, которые решат отдохнуть на российских курортах, могут увеличить отпуск с 28 до 35 дней. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

В Госдуме оценили идею увеличить отпуск россиянам до 35 дней

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", — говорится в тексте обращения.

Свою идею Хамзаев обосновал тем, что каждый год миллионы россиян уезжают отдыхать за границу, что приносит сфере туризма других стран десятки миллиардов рублей. Эти деньги можно было бы оставить внутри страны и вложить в развитие российских курортов.

В своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею продлить туристический кешбэк. Данная программа даёт возможность вернуть средства за туры по России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв предложение об увеличении продолжительности отпуска назвал "правильным и хорошим решением", отметил, что следует оценить готовность российских курортов принять всех желающих.

"С другой стороны, нужно смотреть, способна ли эта мера сегодня быть удовлетворена за счёт тех готовых к приёму мощностей, прежде всего пансионатов, домов отдыха, санаториев, которые есть на территории России", — отметил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куда полететь летом 2021? / Где в России можно отдохнуть?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В Госдуме оценили идею увеличить отпуск россиянам до 35 дней
Зюганова обвинили: КПРФ утратила симпатии общества
Чернобыльская АЭС: что такое "лепестки" и какова радиация на вкус
Норвежцы: Клебо пожалеет, что не поехал на свадьбу Большунова
"Это роскошь": бизнесмены оценили указ Путина о майских праздниках
Плюс три: кто ещё нужен Зеленскому для общения в "нормандском формате"
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
III тур и торжественное закрытие: в Москве подведут итоги Международного конкурса "Хосе Каррерас Гран-При"
Суд в Башкирии смягчил приговор убийце педофила
Эксперимент: 15 французов просидели 40 дней в пещере без света и часов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного

Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.

Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Василий Амирджанов Зюганова обвинили: КПРФ утратила симпатии общества Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф
Российский шоу-бизнес
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Российский шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой поместили в клинику из-за приступа и травм
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Российский шоу-бизнес
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников