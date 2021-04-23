Туроператоры сообщили, когда россияне полетят отдыхать в Египет

Полеты в Египет из России могут возобновиться к середине мая. Об этом сообщает Москва 24. Президенты России и Египта договорились о полном восстановлении авиасообщения между странами.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. А представители туроператоров отметили, что им понадобится некоторое время, чтобы подготовить программу чартерных полетов.

"Когда мы получим официальное уведомление из Ростуризма и Росавиации, что все можно и мы летим, то, думаю, нам понадобится 2-3 недели, чтобы развернуть самолеты в сторону курортов! — пояснил заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер.

По его предположению часть туристов, которые не смогли улететь в Турцию, смогут обменять путевки на Египет. Но следует учитывать ряд нюансов.

"На 100% нельзя сравнивать сервисы Турции и Египта, это достаточно разные страны по многим параметрам. Перенос из дорогой "пятерки" в Турции в дорогую "пятерку" Египта не всегда будет соответствовать ожиданиям потребителя", — уточнил Каганер.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе предаполагала, что в Египет, после открытия, направится 200 тысяч российских туристов.