С 1 мая власти Болгарии разрешат въезд иностранным туристам.
Прибывшим в страну необходимо будет предъявить на выбор один из документов:
Некоторые страны заявили о готовности принять путешественников, прошедших вакцинацию от COVID-19.
Так, привитых россиян уже ждут в Греции, Черногории, Грузии, а также на Кипре, Шри-Ланке и Сейшельских островах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для российских туристов открылась португальская Мадейра.
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