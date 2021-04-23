С 1 мая Болгария откроет въезд для иностранных туристов

С 1 мая власти Болгарии разрешат въезд иностранным туристам.

Прибывшим в страну необходимо будет предъявить на выбор один из документов:

сертификат о прививке от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест или антигенный тест;

справку о перенесённом за последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным тестом.

Некоторые страны заявили о готовности принять путешественников, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Так, привитых россиян уже ждут в Греции, Черногории, Грузии, а также на Кипре, Шри-Ланке и Сейшельских островах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для российских туристов открылась португальская Мадейра.

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