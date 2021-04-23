Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Возобновляется авиасообщение России с Египтом. Об этом договорились российский президент Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Теперь российские туристы смогут отдохнуть в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Рад отметил, что лидеры стран обсудили все вопросы двусторонних отношений, в первую очередь связанных с туризмом. В результате была достигнута договорённость о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами РФ и Египта.

Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да. Сейчас готовим сообщение", — заявил он в интервью ТАСС.