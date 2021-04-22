Сможет ли Черногория заменить россиянам Турцию?

Российские туристы готовы поехать отдыхать в Черногорию сразу после открытия прямого чартерного авиасообщения. Однако в плане востребованности данное направление не сможет конкурировать с Турцией, сообщает РИА "Новости".

Черногория уже отменила все ограничения на въезд для россиян, заявил министр финансов этой страны Милойко Спаич.

Несмотря на это, российские туристы пока только интересуются турами в Черногорию, но продажи пока единичны. Эксперты считают, что всё изменится после возобновления авиасообщения.

Гендиректор туроператор Артур Мурадян заявил, что не понимает, почему на межгосударственном уровне до сих пор нет договоренностей с оперативным штабом относительно возобновления полётов.

Некоторые эксперты считают, что любое направление будет востребовано в случае его открытия. Но российские туристы будут обращать внимание на стоимость тура и с учётом этого фактора принимать решение о поездке в ту или иную страну.

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