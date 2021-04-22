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За прошедший сезон курорт "Роза Хутор" посетили более 900 тысяч гостей

Туризм

Напомним, зимний сезон стартовал на "Розе Хутор" 25 декабря 2020 и продолжался до 18 апреля 2021 года. Этот период на курорте был напряженным и по предварительным оценкам здесь побывали свыше 900 тысяч гостей, что фактически повторяет максимальные показатели сезона трехлетней давности.

После максимального количества гостей сезона 2017/2018 гг произошел некоторый спад потока туристов, но несмотря на трудности в этом году удалось вернуться на прежний уровень.

В среднем загрузка отелей составила 70%, достигая 100% загруженности в дни новогодних праздников и школьных каникул.

В этом сезоне отметили большую востребованность на отдых в гостиницах 4-5*, кроме того отметили рост индивидуальных бронирований и бронирований по возвратным ценам.

В прошедшем сезоне запустили 30-ю по счету канатную дорогу "ВерОника", которая, благодаря новым технологиям, позволила сократить очереди в самой популярной для катания зоне курорта.

Горнолыжный спуск
Горнолыжный спуск

Также на курорте по сравнению с прошлым сезоном на 50% увеличилось число гостей, воспользовавшихся единым ски-пассом. Его приобрели 20 тыс. 150 человек. Заметно выросла и доля онлайн-продаж — через онлайн-магазин курорта продали на 29% больше ски-пассов чем за сезон 2019/2020.

Кроме того, отметили в пресс-службе "розы Хутор", "гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности на трассах и уделили значительное внимание обучению катанию".

Самым популярным аттракционом курорта в этом сезоне стал родельбан, это управляемые двухместные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами и виражами, достигая максимальной скорости 40 км. в час. Также стал более заметным интерес к вечернему катанию, услугам проката оборудования и ледового катка.

Родельбан
Родельбан

Впервые в этом сезоне в стоимость прогулочных билетов включили возможность посещения этно-парка "Моя Россия", где можно познакомиться с архитектурными стилями и культурными особенностями разных регионов и народов России.

В 2021 году на курорте вновь прошли большие фестивали. Так для фестиваля New Star Camp был построен самый большой в России сноупарк, для чего потребовалось 120 000 куб снега. В этот период участники фестиваля обеспечили треть загрузки отелей. В конце сезона на "Розе Хутор" прошел карнавал BoogelWoogel, где более 1000 участников установили новый рекорд, совершив горнолыжные спуски в купальных и карнавальных костюмах.

Кроме того в этом сезоне курорт "Роза Хутор" в очередной раз подтвердил статус лучшего горнолыжного курорта России по версии международной профессиональной премии World Ski Awards. Индивидуальные путешественники также удостоили его отметки Traveller's Choice по версии портала TripAdvisor. Согласно интернет-опросам рейтингового агентства Турстат "Роза Хутор" возглавлял ТОП российских курортов для катания на сноуборде и лучших для завершения зимнего сезона 2021 года.

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Автор: Ольга Лазарева
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