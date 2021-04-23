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ЕСОТ подвел итоги заявочной кампании конкурса "PROбренд-2021"

Туризм

Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ, объявляет о закрытии заявочной кампании Третьего международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд".

Логотип конкурса &laquo;PROбренд - 2021&raquo;

Всего в адрес Оргкомитета поступило 429 заявок в 10 номинациях. До оценки Экспертным советом допущено 318 заявок.

  • Безоговорочным лидером по количеству заявок стала номинация "Видеобрендинг" — в нее подана пятая часть всех заявок.

Кроме того, одной из новых тенденций этого конкурсного года стало то, что большинство участников предоставило видеоролики в качестве дополнительных материалов в другие номинации. Видео уверенно выходит на первые позиции в наборе инструментов для продвижения брендов. Напоминаем, что на видеоканале PROбренд будет определен ролик — обладатель приза зрительских симпатий. Победитель будет определен по числу просмотров, голосование продлится до 30 мая 2021 года.

  • На втором месте номинация "Брендинг территории".
  • На третьем — "Брендированная сувенирная продукция".
  • Четвертое и пятое место разделили две номинации — "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях) и "Брендированная полиграфия".

Это говорит о том, что, во-первых, печатная продукция по-прежнему не сдает своих позиций в маркетинге, а во-вторых — и Интернет, и листовки, буклеты и календари рассматриваются участниками как равные по эффективности средства продвижения брендов.

В номинации "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов) наибольшее количество заявок поступило от журналистов и блогеров из Республики Крым, что также можно отметить как интересную тенденцию.

Безусловным лидером среди регионов по числу поданных заявок стала Московская область. Далее ТОП-10 регионов выглядит следующим образом:

2. Ростовская область

3. Белгородская область

4. Свердловская область

5. Удмуртская Республика

6. Ярославская область

7. Москва

8. Новгородская область

9. Республика Крым

10. Сахалинская область

Зарубежный блок участников в этом году представлен республиками Узбекистан, Белоруссия и Азербайджан.

"Несмотря на тяжелую ситуацию на мировом туристическом рынке в целом, мы рады, что российский туристический бизнес смог найти в себе силы думать не только о выживании, но и о будущем — о продвижении, создании новых проектов и продуктов, а также представить свои новые идеи и наработки на конкурсе "PROбренд", — говорит руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии ЕСОТ Елена СЕРГЕЕВА. — Это значит, что конкурс "PROбренд" действительно стал объединяющей и коммуникационной площадкой для многих регионов и стран. В данный момент идет активная обработка заявок. В ближайшее время мы опубликуем шорт-литы по каждой номинации".

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ (union-esot.com) и на страницах содружества в социальных сетях.

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Автор: Ольга Лазарева
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