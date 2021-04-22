Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт допустил возможность туризма на новую орбитальную станцию
Стилист обвинил Ларису Долину в отсутствии вкуса
Центробанком управляет не "Вашингтонский обком"
Юрий Лоза призвал предать тело Ленина земле
"Спартак" - ЦСКА: на дерби назначены Кукуян и Карасёв
Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей в трауре
Эксперт рассказала, на какие цели нельзя брать кредиты
Чай ройбуш признали эффективным средством в борьбе с раком
Стоимость туристического нацпроекта оценена в триллион рублей

Португальская Мадейра открылась для российских туристов

Туризм » Путешествия

Мадейра готова принять иностранных туристов, не зависимо то того, привиты они от COVID-19 или нет, сообщает АТОР.

Португальская Мадейра открылась для российских туристов

Правила посещения Мадейры

Всем пассажирам (за исключением детей в возрасте до 12 лет) за 12-48 часов до посадки самолёта необходимо заполнить анкету на платформе madeirasafe. com. Регистрация детей до 12 лет должна быть включена в опросный лист одного из родителей или сопровождающих взрослых.

Путешественники должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. В случае отсутствия данных ПЦР-теста, его можно будет сдать в аэропорту.

Прямого рейса из РФ в Португалию пока нет, поэтому российские туристы смогут полететь через Германию. В этом случае билет в оба конца обойдётся в 63 тыс. рублей. Также в Португалию можно попасть через Нидерланды и Швейцарию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мадейра
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Чай ройбуш признали эффективным средством в борьбе с раком
Стоимость туристического нацпроекта оценена в триллион рублей
Дзюба обрадовался провалу проекта Суперлиги
На дне Галилейского моря обнаружили загадочный гигантский шар
Круче, чем Терминатор: Прилепин поздравил Ленина с днём рождения
В знак солидарности: Литва задумалась о высылке российских дипломатов
Расходы на "бесплатную" подводку газа лягут на плечи потребителей
Спаллетти получил предложение возглавить "Спартак"
Минфин назвал источники финансирования предложений президента
МИД РФ: Прага "моделирует абсурдные фантазии"
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников