Португальская Мадейра открылась для российских туристов

Мадейра готова принять иностранных туристов, не зависимо то того, привиты они от COVID-19 или нет, сообщает АТОР.

Правила посещения Мадейры

Всем пассажирам (за исключением детей в возрасте до 12 лет) за 12-48 часов до посадки самолёта необходимо заполнить анкету на платформе madeirasafe. com. Регистрация детей до 12 лет должна быть включена в опросный лист одного из родителей или сопровождающих взрослых.

Путешественники должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. В случае отсутствия данных ПЦР-теста, его можно будет сдать в аэропорту.

Прямого рейса из РФ в Португалию пока нет, поэтому российские туристы смогут полететь через Германию. В этом случае билет в оба конца обойдётся в 63 тыс. рублей. Также в Португалию можно попасть через Нидерланды и Швейцарию.

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