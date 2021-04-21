Гостиницы Кубани забронированы на майские праздники почти на 100%

Курортный сезон в Краснодарском крае начался раньше обычного. Отели и гостиницы на майские праздники забронированы почти на 100%, сообщила на конференции по туризму врио министра курортов региона Мария Золотухина.

В это году на Кубани ожидается около 14-16 млн туристов, что близко к показателям 2019 года.

Краснодарский край является главным российским курортом.

В прошлом году общий турпоток на Кубань составил 12 млн человек, что почти на 5 млн человек меньше, чем годом ранее.

Также стоит напомнить, что регионе всё ещё действуют ограничительные меры по COVID-19. Жителям и гостям Краснодарского края необходимо соблюдать масочный режим.

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