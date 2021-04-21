АТОР допускает ограничение турпотока в Чехию

Российские власти могли бы ограничить турпоток в Чехию в ответ на поведение чешского правительства, заявил в интервью "Свободной Прессе" первый вице-президент АТОР Владимир Кантарович.

На фоне пандемии COVID-19 туры в Чехию и так не пользуются популярностью у российских туристов. Однако для этой страны очень важен турпоток из России.

Можно было бы ограничить туризм в республику, запретив прямые рейсы, но полностью закрыть авиасообщение не получится, так как туристы смогут попасть в Чехию через соседние страны.

К тому же запрет авиарейсов негативно отразится на российских авиакомпаниях, отметил Кантарович.

"Вообще, мне не кажется, что туризм — это правильное оружие в политической борьбе. Другое дело, что когда между странами недружественные отношения, то и туристам не слишком комфортно", — резюмировал эксперт.

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