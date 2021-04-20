Турция обещает максимально скоро обсудить с Россией возможность полетов

Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию по вопросам возобновления полетов, как только ситуация с пандемией в Турции нормализуется.

"Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", — сказал он в эфире телеканала Haberturk.

Чавушоглу убеждает, что туристическую безопасность скоро оценит делегация из России, а потом наоборот. Но это будет после того, как "улягутся" цифры с коронавирусом. И уменьшить их турецкие ведомства намерены до окончания священного месяца Рамадан, то есть до 12 мая.

20 апреля в Турции был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 346.

По более ранним данным из Анкары, страна вступила в самый сложный период с момента старта пандемии коронавируса.

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