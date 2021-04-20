Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гидрометцентр: на этой неделе погода дважды резко изменится
Эксперты: С фонариком в светлое будущее?
У ЕС нет "аппетита" к санкциям против РФ, пожаловалась Украина
Диетолог Роксана Эсани объяснила, кому нельзя есть овсяную кашу
Мясников раскрыл влияние месяца рождения на здоровье человека
Глава МИД Чехии пригрозил выслать всех российских дипломатов
В Литве выявили новую мутацию COVID-19
Диетолог перечислила несовместимые сочетания продуктов
Google признал борщ российским блюдом. Что скажет Украина?

Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

Туризм

Перебравшись в Средиземное море, рыба фугу не перестала быть ядовитой. Она плавает недалеко от берега, любит мелкие заливы и пугает туристов и местных жителей.

Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

Рыба иглобрюх, которую в Японии называют фугу, живёт в Средиземном море более тридцати лет и уже может считаться "местным жителем". Перебраться сюда из тёплых вод Атлантического и Тихого океанов ей помогло глобальное потепление: по оценкам экспертов, в ближайшую тысячу лет Средиземное море станет тропическим.

Иглобрюх — хищная рыба, к тому же одна из самых ядовитых. Её нельзя трогать руками и пытаться съесть. В Японии и Корее фугу готовят по строго определённым правилам, иначе смертельное отравление почти неизбежно. В Турции, например, за прошедший год зафиксировано девять летальных исходов после употребления этой рыбы в пищу.

"На человека иглобрюх не нападает. В истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. На этом её опасность для человека исчерпывается", — рассказал РИА Новости турецкий учёный-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Американец поймал акулу-монстра
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
У Чувашии амбициозные планы по развитию экономики
Куда туристов пустят этим летом
Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море
Академик Института экономики РАН о перспективе социального выравнивания
Гидрометцентр: на этой неделе погода дважды резко изменится
Владимир Рогов: Зеленский говорит о мире, прокачивая войну
Эксперты: С фонариком в светлое будущее?
У ЕС нет "аппетита" к санкциям против РФ, пожаловалась Украина
Диетолог Роксана Эсани объяснила, кому нельзя есть овсяную кашу
Мясников раскрыл влияние месяца рождения на здоровье человека
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова Игорь Буккер Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом Игорь Буккер Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Новости Белоруссии
Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников