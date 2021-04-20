Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

Перебравшись в Средиземное море, рыба фугу не перестала быть ядовитой. Она плавает недалеко от берега, любит мелкие заливы и пугает туристов и местных жителей.

Рыба иглобрюх, которую в Японии называют фугу, живёт в Средиземном море более тридцати лет и уже может считаться "местным жителем". Перебраться сюда из тёплых вод Атлантического и Тихого океанов ей помогло глобальное потепление: по оценкам экспертов, в ближайшую тысячу лет Средиземное море станет тропическим.

Иглобрюх — хищная рыба, к тому же одна из самых ядовитых. Её нельзя трогать руками и пытаться съесть. В Японии и Корее фугу готовят по строго определённым правилам, иначе смертельное отравление почти неизбежно. В Турции, например, за прошедший год зафиксировано девять летальных исходов после употребления этой рыбы в пищу.

"На человека иглобрюх не нападает. В истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. На этом её опасность для человека исчерпывается", — рассказал РИА Новости турецкий учёный-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.

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