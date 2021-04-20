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Италия начнёт принимать российских туристов летом

Туризм » Путешествия

Италия будет готова к приёму российских туристов к лету текущего года, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Италия начнёт принимать российских туристов летом

"Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", — цитирует его слова ТАСС.

На данный момент три итальянские области находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.

Италия в условиях пандемии

С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 3,87 млн жителей Италии. 3,25 млн пациентов вылечились, жертвами заболевания стали 117 тыс. человек.

26 апреля в "жёлтых" зонах страны с ограниченным числом посетителей начнут работать театры, музеи и кинотеатры.

В "оранжевой" и "красной" зонах мероприятия разрешено проводить только на открытом воздухе.

Кафе и рестораны смогут вернуться к привычному формату работы не раньше 1 июня. С 15 мая начнут работать пляжи и открытые бассейны.

Весь май в Италии с 22:00 часов будет действовать комендантский час.

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Автор: Снежана Шахова
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