Италия будет готова к приёму российских туристов к лету текущего года, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
"Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", — цитирует его слова ТАСС.
На данный момент три итальянские области находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 3,87 млн жителей Италии. 3,25 млн пациентов вылечились, жертвами заболевания стали 117 тыс. человек.
26 апреля в "жёлтых" зонах страны с ограниченным числом посетителей начнут работать театры, музеи и кинотеатры.
В "оранжевой" и "красной" зонах мероприятия разрешено проводить только на открытом воздухе.
Кафе и рестораны смогут вернуться к привычному формату работы не раньше 1 июня. С 15 мая начнут работать пляжи и открытые бассейны.
Весь май в Италии с 22:00 часов будет действовать комендантский час.
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