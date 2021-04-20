Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию

В связи с закрытием Турции в ближайшее время может возобновить чартерные рейсы из России и Египет. Это будет отличным решением для туристов и туроператоров.

"Думаю, что это, конечно, не полная замена Турции. Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного Египта и безопасного. Поэтому, надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечили это", — сообщил в интервью телеканалу "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По мнению эксперта, возможно, отдых в Египте окажется более бюджетным по сравнению с Турцией.

Это связано с тем, что у некоторых туроператоров ещё с момента закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний, которые теперь можно будет реализовать.

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