Россиян предупредили о резком росте цен на отдых за границей

Аналитики АТОР проанализировали продажи в период с 15 января по 31 марта 2021 года по нескольким популярным направлениям и выяснили, что пандемия COVID-19 сильно изменила туристический рынок.

Оказалось, что по сравнению с прошлым годом рост цен на многие туры составил от 10% до 90%.

Так, отдых в Турции и на Кубе подорожал на 10%, в Сербии - на 20%, на Мальдивах - на 30%, в ОАЭ - на 90%. А вот в Танзанию туры стали дешевле на 15%.

Новой тенденцией туристического рынка стало исчезновение "горящих" путёвок и туров. Доля четырёхзвездочных и пятизвёздочных отелей увеличилась на 35-40%, стало меньше туристов в возрасте старше 55 лет.

Кроме того, многие самостоятельные туристы перешли к туроператорам или турагентам.

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