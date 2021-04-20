Турцию могут закрыть до конца лета

Авиасообщение между Россией и Турцией закрыто до 1 июня.

Но возможно, что россияне не смогут посетить турецкие курорты до конца лета, сообщает сообщает "Турпром". Это связано с высоким риском ухудшения эпидемиологической обстановки в республике.

Авиакомпания S7 отменила все перелёты в Стамбул и Анталью до сентября. Кроме того, рейсы убрали из системы бронирования.

По мнению туроператоров, всё это не случайно. Возможно, что авиакомпании известно, что власти ограничат авиасообщение с Турцией до конца лета. В связи с этим россияне вынуждены думать о том, где они ещё смогут отдохнуть.

Ранее эксперты назвали страны, в которые поедут отдыхать российские туристы вместо Турции.

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