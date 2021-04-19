На курорт Кубы прибыл рейс с 500 российскими туристами на борту

18 апреля аэропорт Варадеро принял самолёт авиакомпании Azur air более чем с 500 российскими туристами на борту.

Это первые посетители острова после его открытия в условиях пандемии COVID-19.

Представители Министерства туризма республики гарантируют безопасный отдых на Кубе и соблюдение всех противоэпидемиологических правил.

В настоящее время в Варадеро работают 16 из 52 отелей. В случае необходимости власти намерены задействовать весь потенциал города.

Одним из плюсов курорта является то, многие работники знают русский язык.

С 1 апреля оперштаб по ситуации с COVID-19 в России решил увеличить число регулярных рейсов на Кубу до семи полётов в неделю.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 19 апреля Греция отменяет карантин для туристов из 32 стран.

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