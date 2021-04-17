Предложена идея, как помочь застряявшим в Турции туристам

Российские авиаперевозчики могли бы вывозить застрявших в Турции соотечественников, при этом для таких случаев можно было бы установить фиксированную цену в 10-12 тысяч рублей.

Так предложил глава оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко, пишут "Известия". Билеты можно было бы брать, считает он, через сайт Госуслуг.

"При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат", — пояснил Давыденко выгоду.

Ну а пока таких рейсов нет, россиянам предлагается возвращаться транзитом через третьи страны — Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Меж тем прибывших из Турции и Танзании россиян предложено дважды тестировать на коронавирусную инфекцию.

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