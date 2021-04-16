С 19 апреля Греция отменяет карантин для туристов из 32 стран

С 19 апреля Греция освобождает от обязательного карантина туристов из 32 стран при условии, что они привиты или имеют отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает The Guardian.

Это касается туристов из стран ЕС, США, Великобритании, Израиля, ОАЭ и Сербии.

Также для иностранцев откроют 9 аэропортов — на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.

Кроме того, Афины ведут переговоры с международными туроператорами, отметила чиновник, сопровождавшая министра туризма Греции Хариса Теохариса в поездке в Москву.

Специалисты туриндустрии Греции провели эксперимент, в рамках которого на Родос вылетели 189 путешественников из Нидерландов. Локдаун на родине они сменили на восьмидневную самоизоляцию в Греции.

А вот среди израильских туристов вылететь в Грецию согласились лишь 700 человек. Власти Израиля связали столь низкий показатель со строгими ограничениями, действующими в Греции. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что говорить об отмене ограничений пока рано.

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