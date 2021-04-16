После появления информации о закрытии Турции российским туристам приходится думать, где они ещё смогут отдохнуть.
Эксперты центра сервиса поездок и путешествий Туту. ру зафиксировали рост поисков билетов сразу по нескольким направлениям.
Так, в число стран, которыми стали активнее интересоваться российские туристы, вошли Греция, Египет, Кипр, Израиль и Черногория.
Израиль оказался в этом списке потому, что власти этой страны заявили о возобновлении авиасообщения для туристов, у которых выработались антитела к коронавирусу.
Также россияне проявляют интерес к турам по России. Они готовы отдохнуть в Анапе, Геленджике, Минеральных Водах, Сочи и Симферополе.
Ранее руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова
заявила, что туристам, которые приобрели путёвки в Турцию, лучше перенести поездку на более поздний срок или обменять тур на другое направление.
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Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.