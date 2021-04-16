Куда россияне поедут отдыхать вместо Турции?

После появления информации о закрытии Турции российским туристам приходится думать, где они ещё смогут отдохнуть.

Эксперты центра сервиса поездок и путешествий Туту. ру зафиксировали рост поисков билетов сразу по нескольким направлениям.

Так, в число стран, которыми стали активнее интересоваться российские туристы, вошли Греция, Египет, Кипр, Израиль и Черногория.

Израиль оказался в этом списке потому, что власти этой страны заявили о возобновлении авиасообщения для туристов, у которых выработались антитела к коронавирусу.

Также россияне проявляют интерес к турам по России. Они готовы отдохнуть в Анапе, Геленджике, Минеральных Водах, Сочи и Симферополе.

Ранее руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова

заявила, что туристам, которые приобрели путёвки в Турцию, лучше перенести поездку на более поздний срок или обменять тур на другое направление.



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