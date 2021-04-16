Из-за пандемии коронавируса россияне были лишены возможности путешествовать по миру и за это время успели соскучиться по любимым местам и странам.
Аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту. ру провели исследование, чтобы выяснить, открытия границ каких стран с нетерпением ждут российские туристы.
Оказалось, что россияне больше всего соскучились по Италии. 21% туристов сообщили, что готовы поехать в эту страну сразу после отмены ограничений.
16% респондентов признались, что соскучились по Испании.
Замыкают тройку лидеров самых ожидаемых направлений страны Балтии. Латвию, Литву и Эстонию хотели бы посетить 13% участников опроса.
10% опрошенных сообщили, что хотели бы отправиться в Чехию или Вьетнам. 8% российских туристов мечтают отдохнуть в Китае.
7% наших соотечественников признались, что им хотелось бы поехать в Болгарию, 6% во Францию, столько же в Израиль и 3% — в Великобританию, сообщает RT.
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