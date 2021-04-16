Туроператоров заставят вернуть деньги россиянам за аннулированные туры

Россиянам, которые приобрели путёвки до 31 марта 2020 года включительно, вернут деньги за отменённые туры. Таково распоряжение вице-премьера РФ Михаила Мишустина.

"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно", — говорится в тексте документа.

Средства должны быть выплачены из фонда персональной ответственности туроператоров.

Власти продлили срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор подаёт в объединение "Турпомощь", до одного месяца. Это связано с тем, что им понадобится больше времени для того, чтобы произвести расчёты.

Туристам подберут равнозначную замену тура — те же транспортные услуги, маршрут, расположение и категория отеля, питание.

Сроки поездки стороны определят самостоятельно.

Срок оказания услуги — не позднее 31 декабря 2021 года.

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