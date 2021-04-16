Прибывших из Турции предложили обязать сдавать мазок два раза

В течение пяти дней прибывших из Турции и Танзании россиян предложено обязать сдавать второй тест ПЦР на коронавирусную инфекцию. Такое предложение выдвинул Роспотребнадзор.

Данные о результатах им предлагают вносить в специальную форму на портале госуслуг самим. Проект не предполагает распространение этого на экипажи самолетов, которые в указанные страны летают с рейсами.

Ранее пресс-службой Ростуризма сообщалось, что приобретённые путёвки в Турцию и Танзанию по согласованию с туроператором можно обменять на туры на российские курорты. Ограничение на полеты с эти две страны пока действует до 1 июня.

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