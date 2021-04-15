АТОР советует решить вопрос с турами в Турцию в досудебном порядке

Туристам, которые приобрели путёвки в Турцию, лучше перенести поездку на более поздний срок или обменять тур на другое направление, сообщила в интервью изданию Москва 24 руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Это самое простое, быстрое и надёжное решение в сложившейся ситуации.

Дело в том, что даже прошлогодние иски от россиян, которых лишили возможности вылететь за рубеж, ещё не рассмотрены.

"Мы рекомендуем туристам прислушиваться к рекомендациям туроператоров и федеральных органов, которые предлагают в договорном процессе в досудебном порядке урегулировать эти вопросы с переносом денежных средств на другие туры, даты и направления. Предложения, которые сейчас туроператоры делают туристам, — это самый простой, быстрый и надёжный путь в сложившейся ситуации", — пояснила Ефремова.

Туристам, которые готовы отстаивать свои права в суде, нужно составляет заявление и приложить пакет необходимых документы. Если суд решит, что требуется судебное разбирательство, то назначит судебное заседание.

Также эксперт отметила, что если в прошлом году ситуация с коронавирусом была неожиданной, то сейчас россиянам было известно, что пандемия COVID-19 ещё не закончилась.

"Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что ситуация внезапная", — подчеркнула представитель АТОР.

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