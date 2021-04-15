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Туры в Турцию и Танзанию можно обменять на путёвки по России

Туризм » Путешествия

Приобретённые путёвки в Турцию и Танзанию по согласованию с туроператором можно обменять на туры на российские курорты, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с этими странами в связи с тем, что там растёт число заболевших COVID-19. Ограничение будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

Власти Краснодарского края заявили о готовности принять всех желающих, в том числе и тех, кто не смог полететь на отдых в Турцию.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией до конца лета 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне скупают туры в Крым, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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