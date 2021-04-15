Юрист Шалоносов рассказал о порядке возврата денег за туры в Турцию

В связи с ростом числа заболевших в Турции, Россия приостановила авиасообщение с этой страной.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что туристы смогут вернуть денежные средства только через суд. Также он отметил, что в некоторых случаях вопрос удаётся решить в досудебном порядке. Например, туроператоры, у которых заключены контракты со "своими" авиакомпаниями, сразу возвращают клиентам деньги за авиабилеты.

А вот если туристические компании уже перечислили средства зарубежным партнёрам, то им неоткуда взять деньги.

О том, как вернуть средства за отменённый тур, в интервью Москве 24 рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

С сайта Ростуризма распечатать информационное сообщение главы ведомства Зарины Догузовой от 13 апреля 2021 года о закрытии Турции для туристов, а с сайта Роспотребнадзора — сообщение о временном прекращении авиасообщения с Турцией. Письменное обращение направить в Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД РФ с указанием названия турагента, даты заключения договора, сроков поездки и уточнить возможность воспользоваться данным турпродуктом. Запросить информацию у туроператора о возможности оказания услуги в период с 15 апреля по 1 июня.

Если в течение десяти дней не поступит ответ, то можно подавать иск в суд.

Юрист отметил, что турист сможет вернуть тройную стоимость поездки.

"Например, турист заплатил 300 тысяч рублей за тур в Турцию на четверых. Суд по закону обязан взыскать 300 тысяч рублей за стоимость турпродукта, дополнительно 300 тысяч рублей неустойки (равна стоимости тура), плюс 300 тысяч рублей штрафа (50% от взыскиваемой суммы). Дополнительно суд взыщет моральный вред и расходы представителя. В итоге без малого миллион", — заключил собеседник издания.

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