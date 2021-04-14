Финляндия разрешила въезд в страну владельцам маломерных судов

С 15 апреля по 31 мая власти Финляндии разрешили въезд в страну из России с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. На этом основании можно будет оформить шенгенскую финскую визу.

"Движение через госграницу разрешается только через открытые пункты пропуска в рамках их рабочего времени с целью вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Пребывание в стране для совершения, например, ремонтных работ, не разрешается", — отметили в Генконсульстве.

Попасть на территорию Финляндии можно будет только через пункты пропуска. Решение о допуске в страну будет приниматься в каждом случае индивидуально.

Оформить разрешение заранее невозможно.

Прибывшие в страну за прогулочным судном должны предоставить документы, подтверждающие цель их поездки.

Находиться в Финляндии под предлогом долгосрочного ремонта запрещено.

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