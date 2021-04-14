Прибывающих в страну россиян заставят сдавать тест на COVID-19

Российские туристы, прибывшие в страну наземным или воздушным видом транспорта, должны будут сдать тест на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

До приезда на родину россиянам нужно заполнить анкеты прибывающего на территорию государства с целью обеспечения необходимого санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.

Кроме того, российские туристы должны сдать тест на COVID-19 и выложить результат на портале "Госуслуги".

Власти ведут активную борьбу с COVID-19 и настоятельно рекомендуют гражданам привиться от этого заболевания.

В России официально зарегистрированы три вакцины. Вакцинация населения является не только инструментом "мягкой силы", но и важной частью наукоёмкого экспорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему тест на коронавирус методом ПЦР даёт разные результаты.

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