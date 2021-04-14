Россияне скупают туры в Крым, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

В Крыму наблюдается нестабильная ситуация по коронавирусу. С начала апреля уровень заболеваемости на полуострове вырос в два раза. Возможно, это связано с тем, что местные жители пренебрегают требованием носить защитные маски, пояснила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Несмотря на это, туристы не отказываются от путёвок в Крым, сообщила в интервью изданию Москва 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Пока у нас никто не отказывается, аннуляций нет. И Крым вообще популярен, а в связи с ограничением авиасообщения с другими странами, естественно, его популярность ещё больше растёт. Самые популярные отели, несмотря на то, что они достаточно дорогие, на майские праздники уже практически проданы", — пояснила она.

Желающим поехать в Крым в ближайшие 1-1,5 месяца Осипова советует поторопиться с бронированием объекта размещения.

Также эксперт надеется, что крымские власти сделают всё возможное для нормализации эпидемиологической обстановки.

"Конечно, заразиться что в пределах своей страны, что за её пределами никто не хочет, поэтому я всегда рекомендую, если люди собираются отдыхать, всё-таки прививаться. К тому же меры безопасности у нас в России никто не отменял", — заключила Осипова.

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