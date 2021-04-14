Россия рассчитывает восстановить прямое авиасообщение с Египтом

В ближайшее время может быть восстановлено авиасообщение в курортные города Египта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщили в АТОР.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому изданию Al-Ahram заявил о том, что РФ заинтересована в восстановлении прямых рейсов в Египет. Для российских туроператоров это имеет большое значение в условиях закрытия Турции, поскольку они должны либо вернуть клиентам деньги за отменённые поездки, либо предложить отдых в другой стране.

Египет в этом отношении был бы отличным вариантом. Сейчас полёты туда возможны только через другие страны, поэтому туры в Египет подорожали.

"В случае запуска чартерных рейсов стоимость перевозки будет зависеть уже не от перевозчика, а от туроператоров, заинтересованных в активных продажах направления. По оценкам Space Travel, цена на перевозку в Египет в рамках пакетных туров подешевеет на 70%", — отметили в ассоциации.

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