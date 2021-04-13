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Туристам в Стамбуле и на Занзибаре прочат проблемы

Туризм

Десятки тысяч транзитных туристов из России, собиравшихся возвращаться в Москву из Стамбула, могут ожидать проблемы.

Туристам в Стамбуле и на Занзибаре прочат проблемы

По данным источника газеты "Коммерсантъ", сейчас в Москву таким образом каждый день прибывает около 1200 человек, но с 15 апреля из-за ограничения полетов в Турцию и Танзанию этот "коридор" сузится. Только в Египте отдыхало около 5-7 тысяч россиян, у которых отменились стыковочные рейсы — а деньги на билеты напрямую из Каира придется отдать существенно большие.

Что касается тех, кто прибыл регулярными рейсами на Занзибар, то у них есть возможность вернуться домой только чартером через "открытую страну" — например, ОАЭ или Белоруссию, подчеркивает источник.

По ряду данных, как сообщалось ранее, под запрет на авиасообщение могут попасть и Объединённые Арабские Эмираты. А вот на европейские страны ограничения, скорее всего, не будут распространяться.

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"Туристы едут туда, где местным хорошо живется"
Автор: Михаил Закурдаев
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