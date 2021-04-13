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Израиль назвал условие въезда для иностранных туристов

Туризм » Путешествия

С 23 мая привитым от коронавируса туристам разрешат посещать Израиль.

Израиль назвал условие въезда для иностранных туристов

Такое решение приняли министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Стоит отметить, что министр туризма считает, что необходимо полностью восстановить турпоток в страну.

"С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — отмечается в заявлении ведомств.

Путешественники должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед посадкой в самолёт. Прибывшие в аэропорт имени Бен Гуриона туристы также должны будут сдать серологический анализ, чтобы подтвердить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам разрешили находиться в Черногории без визы до 90 дней.

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Автор: Снежана Шахова
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