Израиль назвал условие въезда для иностранных туристов

С 23 мая привитым от коронавируса туристам разрешат посещать Израиль.

Такое решение приняли министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Стоит отметить, что министр туризма считает, что необходимо полностью восстановить турпоток в страну.

"С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — отмечается в заявлении ведомств.

Путешественники должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед посадкой в самолёт. Прибывшие в аэропорт имени Бен Гуриона туристы также должны будут сдать серологический анализ, чтобы подтвердить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

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