С 23 мая привитым от коронавируса туристам разрешат посещать Израиль.
Такое решение приняли министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
Стоит отметить, что министр туризма считает, что необходимо полностью восстановить турпоток в страну.
"С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — отмечается в заявлении ведомств.
Путешественники должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед посадкой в самолёт. Прибывшие в аэропорт имени Бен Гуриона туристы также должны будут сдать серологический анализ, чтобы подтвердить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам разрешили находиться в Черногории без визы до 90 дней.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ограничение авиасообщения России с Турцией прокомментировали в Минздраве страны.