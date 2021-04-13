Эмираты на очереди: рейсы в ОАЭ под угрозой

Под запрет на авиасообщение могут попасть Объединённые Арабские Эмираты. А вот на европейские страны ограничения, скорее всего, не будут распространяться, сообщил в интервью Общественной службе новостей вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, что РФ приостановила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах. Для отдыхающих там российских туристов будут организованы вывозные рейсы.

Воздушное сообщение между Россией и ОАЭ тоже находится под угрозой, считает Барзыкин.,

"Трудно сказать, какие направления окажутся под ударом, аналогичным с Турцией. Из зарубежных направлений с неблагополучной ситуацией — это Турция, Танзания, Арабские Эмираты, Индия и Бразилия. В последние два у нас и так самолёты не летали, а там хуже всего обстановка. В Европу у нас никто не летает почти, поэтому нельзя сказать, что будут останавливать полёты", — сообщил он.

Что касается продаж туров, то, по мнению эксперта, их следовало бы ограничивать постепенно, чтобы это было не так заметно для туристов и бизнеса.

"Никто, естественно, выплачивать деньги назад не будет. Возможно, только переносить с мерами по поддержки бизнеса", — отметил он.

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