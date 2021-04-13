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Нужен ли нам берег турецкий?

Туризм » Путешествия

Россия приостановила авиасообщение с Турцией в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в республике. Перелёты будут недоступны с 15 апреля по 1 июня.

Нужен ли нам берег турецкий?

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил о том, что Крым сможет принять россиян, планировавших отдых на турецких курортах.

Турцию заменить невозможно

Такое мнение в интервью URA.RU высказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Это связано с географическими особенностями расположения этой страны.

"Для российского туриста никакая страна не сможет заменить Турцию. Чисто географически — это самое близкое и самое тёплое место для летнего отдыха. Российские курорты и так уже были в высокой степени распроданы. И всю Турцию они в принципе не вместят", — пояснил он.

Кроме того, в Турции намного теплее, чем на южных российских курортах.

В условиях закрытия Турции российские курорты не справятся с потоком отдыхающих. Цены на южные направления будут расти, заявил в беседе с изданием президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вместе с тем, турэксперты положительно относятся к российскому направлению, считая его более безопасным для путешественников.

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Куда полететь летом 2021? / Где в России можно отдохнуть?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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