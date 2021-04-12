Турция прокомментировала ограничения на полеты из России

Ограничение авиасообщения России с Турцией прокомментировали в Минздраве восточной республики.

Ее глава Фахреттин Коджа заявил, что по этому поводу дважды общался со своим российским коллегой. Тот намерен прислать делегацию в турецкие курортные районы, такие как Анталия и Измир. Там ситуацию с «безопасностью» туризма изучат на месте.

«Я думаю, что после этого подход может быть другим», - утверждает Коджа.

Ранее сообщалось, что остались разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, полёты для вывоза российских туристов из Турции и рейсы, необходимые для реализации проектов концерна "Титан-2" и АЭС "Аккую".

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