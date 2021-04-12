Российские власти объявили об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщает "Россия 24". Это касается как регулярных, так и чартерных рейсов.
Данное решение связано с тем, что в республике ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В связи с этим туроператором рекомендовано приостановить продажу туров в этом направлении.
Но будут и исключения. Так, разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, полёты для вывоза российских туристов из Турции и рейсы, необходимые для реализации проектов концерна "Титан-2" и АЭС "Аккую".
Отдыхающие в Турции россияне могут остаться там или вернуться чартерными рейсами.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время в Турции находятся до 30 тысяч наших соотечественников.
Также РФ приостановит авиасообщение с Танзанией.
Ранее Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции.
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Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.