С 15 апреля Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Российские власти объявили об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщает "Россия 24". Это касается как регулярных, так и чартерных рейсов.

Данное решение связано с тем, что в республике ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В связи с этим туроператором рекомендовано приостановить продажу туров в этом направлении.

Но будут и исключения. Так, разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом, полёты для вывоза российских туристов из Турции и рейсы, необходимые для реализации проектов концерна "Титан-2" и АЭС "Аккую".

Отдыхающие в Турции россияне могут остаться там или вернуться чартерными рейсами.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время в Турции находятся до 30 тысяч наших соотечественников.

Также РФ приостановит авиасообщение с Танзанией.

Ранее Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции.

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