Турпутёвки для россиян могут подорожать

Список сфер, стоимость на услуги которых может вырасти, пополнила туриндустрия, сообщает РИА "Сахалин-Курилы" со ссылкой на кандидата экономических наук Михаила Беляева.

Президент Владимир Путин подписал закон об административных санкциях за нарушения с сфере деятельности туризма. Он вступит в силу 1 июля 2022 года. Штрафовать будут тех, кто неофициально оказывает услуги своим клиентам. Речь идёт о компаниях, которых нет в реестре турагентов, либо о лицах без права на осуществление деятельности в качестве турагента. Денежное взыскание для физических лиц составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

Как сообщил РИА "Сахалин-Курилы" Михаил Беляев, в нововведении есть и плюсы и минусы. Положительный момент в том, что турбизнес выйдет из "серой" зоны. Но за этим может последовать изменение ценовой политики.

"Конечно, прибыльней всего ни за что не платить: ни налоги, ни ресурсы. Но это самая неправильная позиция для экономики. Любая деятельность должна быть легальной. При этом можно ожидать подорожание турпоездок на фоне вступления закона в силу. Но нельзя ради такой "доступности" жертвовать безопасностью туристов или уводить туристическую деятельность в так называемую теневую экономику", — пояснил экономист.