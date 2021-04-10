Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции

Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко убедительно просит российских граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как там наблюдается крайне неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Онищенко убеждён, что россияне должны обратить внимание на "огромные рекреационные возможности" страны.

8 апреля суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции в обновил рекорд и составил 55 941.

"Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать", — цитирует слава Онищенко РИА Новости.

Депутат считает, что Турция не сможет должным образом подготовиться к сезону

"Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис", — уверен Онищенко.

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