Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Владимир Пресняков рассказал о своей опасной болезни
Охлобыстин рассказал о знакомстве с принцем Филиппом
Фото рыжебородого Бориса Моисеева произвело фурор
Наташа Королёва напугала поклонников своим внешним видом
Васильев заподозрил Софию Ротару в связи с потусторонними силами
Лера Кудрявцева прокомментировала скандал на шоу Галкина
Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа
Захарова осудила поведение Навального на встрече с Бутиной

Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции

Туризм

Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко убедительно просит российских граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как там наблюдается крайне неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции

Онищенко убеждён, что россияне должны обратить внимание на "огромные рекреационные возможности" страны.

8 апреля суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции в обновил рекорд и составил 55 941.

"Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать", — цитирует слава Онищенко РИА Новости.

Депутат считает, что Турция не сможет должным образом подготовиться к сезону

"Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис", — уверен Онищенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Турция сейчас, Реальная ситуация Какие правила, что тут происходит? Запреты ограничения Кемер отдых
Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Геннадий Онищенко предостерёг россиян от отдыха в Турции
Ольга Орлова вспомнила о домогательствах во времена "Блестящих"
Зрители недовольны поведением Лободы на шоу "Голос.Дети"
После сорокадневного траура Мария Миронова уехала из страны
Владимир Пресняков рассказал о своей опасной болезни
Лечение спортом — всего понемногу
Охлобыстин рассказал о знакомстве с принцем Филиппом
Фото рыжебородого Бориса Моисеева произвело фурор
Наташа Королёва напугала поклонников своим внешним видом
Васильев заподозрил Софию Ротару в связи с потусторонними силами
Популярное
Новости Украины
Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса

Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово покидают расположения частей вдоль линии соприкосновения с позициями ополченцев Донбасса.

Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса
НАТО окружает "Северный поток-2"
Мир. Новости мира
НАТО окружает "Северный поток-2"
Мировая кооперация
Россия может нанести болезненный удар по планам США
Дети Донбасса
ВСУ вывесили флаг Вермахта в Донбассе, утверждает ДНР
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Это просто страшно": Тимошенко съездила в украинскую больницу
Общество
В дом принца Гарри и Меган Маркл ежемесячно вызывают полицию
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала "Мухтар. Новый след"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников