Авиасообщение с Турцией могут ограничить из-за всплеска COVID-19

Из-за неблагоприятных эпидемиологических условий возможно ограничение авиасообщения России с Турцией.

Так со ссылкой на источники пишут «Известия».

Такие меры могут быть реализованы, начиная с 12 апреля, но полного прекращения полетов не будет. Возможен запрет на чартерные рейсы, а также двухнедельный карантин для всех прибывающих «с турецких берегов». Предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов.

8 апреля турецкий минздрав зафиксировал крупнейший суточный прирост заболеваемости коронавирусом - более 55 тыс. случаев. Ранее сообщалось, что российские туристы сами массово отказываются от поездок в Турцию.