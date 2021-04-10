Из-за неблагоприятных эпидемиологических условий возможно ограничение авиасообщения России с Турцией.
Так со ссылкой на источники пишут «Известия».
Такие меры могут быть реализованы, начиная с 12 апреля, но полного прекращения полетов не будет. Возможен запрет на чартерные рейсы, а также двухнедельный карантин для всех прибывающих «с турецких берегов». Предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов.
8 апреля турецкий минздрав зафиксировал крупнейший суточный прирост заболеваемости коронавирусом - более 55 тыс. случаев. Ранее сообщалось, что российские туристы сами массово отказываются от поездок в Турцию.
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