Власти Черногории решили временно освободить российских туристов от необходимости оформления виз.
С 1 апреля до 31 октября 2021 года российские граждан смогут находиться в стране без визы до 90 дней.
"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", — говорится в публикации МИД РФ.
Таким образом, в период с 1 апреля по 31 октября для россиян, планирующих провести в Черногории не более 90 дней, достаточно иметь загранпаспорт.
В МИД РФ отметили, что данное правило распространяется как на граждан, которые намерены работать на территории Черногории, так и на тех, кто решил там получить образование.
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