Российские туристы массово отказываются от поездок в Турцию

Российские туристы стали реже интересоваться турами в Турцию.

"За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", — отметила руководитель Единого расчётного центра сети турагентств Элина Зевелева.

Это связано с заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о росте числа коронавирусных пациентов в этой стране, сообщает TourDom. ru.

9 апреля должна появиться информация о действиях властей. Возможно, что авиасообщение с Турцией будет закрыто. Это приведёт к катастрофическим последствиям для туриндустрии страны. Многие компании могут обанкротиться, так как путёвки на турецкие курорты распроданы на несколько месяцев вперёд.

Второй вариант — введение карантина для прибывающих из Турции путешественников.

Также для выезжающих за рубеж российских туристов могут ввести обязательную вакцинацию и наличие "ковидного" паспорта.

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