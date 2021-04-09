Россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Италию и Тунис

Россияне массово ищут авиабилеты в Италию и Тунис, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

По мнению аналитиков, интерес к этим странам связан с информацией об открытии границ для туристов в апреле и летом. Билеты в Италию искали в два раза чаще, чем днём ранее, а Тунисом интересовались в 1,5 раза чаще, чем в предыдущий день.

Отметим, что для посещения этих стран путешественникам необходимо будет предъявить отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, власти Италии пока не озвучили точной даты открытия границ.

Недавно стало известно о правилах посещения Абхазии в летний сезон. Туристам не придётся находиться на карантине и предоставлять справки. Достаточно лишь соблюдать все необходимые меры безопасности.

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