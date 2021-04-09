В РСТ сообщили, будут ли вакцинировать туристов, летящих в Турцию

Официальной информации об обязательной вакцинации туристов, которые направляются в Турцию, нет. Об этом сайту Москва 24 сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом он подтвердил, что заболеваемость в Турции коронавирусом резко возросла.
"На сегодня идёт речь о том, что в Турции повышаются риски заболевания, но по-прежнему требуется тест перед вылетом. Об обязательной вакцинации речи не шло — ни в Турцию, ни по другим направлениям за границей", — отметил Барзыкин.
При этом вакцинирование, по его словам, это хорошая мера безопасности. Также Барзыкин, как и ряд других экспертов, уверен, что Турция намерена сохранить турпоток из России. В частности, потому что ВВП этой страны зависит от туристической активности.
По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость "ковидом"в Турции выросла за несколько недель почти в 4 раза. Из этой страны туристы везут новые мутации вируса.
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