Вьетнам готовится к приёму иностранных туристов

В Управлении гражданской авиации Вьетнама представили трёхэтапную дорожную карту по восстановлению международных полётов.

С апреля по июля будет длиться первый этап. Он будет касаться только жителей Вьетнама, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ. Но ПЦР-тесты, проживание в обсерваторе они будут оплачивать самостоятельно.

В июле начнётся второй этап. В это время будет восстановлено авиасообщение с Тайванем, Южной Кореей и Японией.

Третий этап стартует в сентябре. В этот период запланировано открытие границ для стран, в которых благоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19, а также активно проводится вакцинация граждан.

Причём для прививок должна использоваться вакцина, одобренная экспертами Всемирной организацией здравоохранения.

Туристам, прибывшим во Вьетнам, нужно будет в течение семи дней находиться на карантине.

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