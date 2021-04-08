В Управлении гражданской авиации Вьетнама представили трёхэтапную дорожную карту по восстановлению международных полётов.
С апреля по июля будет длиться первый этап. Он будет касаться только жителей Вьетнама, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ. Но ПЦР-тесты, проживание в обсерваторе они будут оплачивать самостоятельно.
В июле начнётся второй этап. В это время будет восстановлено авиасообщение с Тайванем, Южной Кореей и Японией.
Третий этап стартует в сентябре. В этот период запланировано открытие границ для стран, в которых благоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19, а также активно проводится вакцинация граждан.
Причём для прививок должна использоваться вакцина, одобренная экспертами Всемирной организацией здравоохранения.
Туристам, прибывшим во Вьетнам, нужно будет в течение семи дней находиться на карантине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...