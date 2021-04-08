Россиян призвали отказаться от поездок за границу

Россиянам не рекомендуют выезжать за границу, чтобы не застрять на карантине за пределами родины, сообщила в эфире радио "Комсомольская правда" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас во многих странах наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, отметила она. Также Попова напомнила о том, что в настоящее время в России активно развивается внутренний туризм.

Отдельным пунктом глава ведомства выделила Африку, напомнив, что поездка туда может обернуться заражением малярией или лихорадкой Денге.

Ранее Анна Попова предупредила россиян о росте числа заражённых южноафриканским штаммом COVID-19 в Турции и опасности поездок в эту страну.

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