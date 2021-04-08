Китайский турист два дня провёл в пустыне без пищи и воды

4 апреля 38-летний житель Китая вместе со своей подругой отправился на север Австралии на машине. Перепутав дорожный знак, он свернул с дороги не в том направлении, сообщает издание ABC News.

Недалеко от границы штата автомобиль застрял. Ночью мужчина решил попробовать обратиться за помощью. У него с собой не было ни еды, ни воды.

Женщину в машине обнаружил другой автомобилист, который и сообщил об исчезновении китайца. Местная полиция организовала воздушную и наземную поисковую операцию.

Через два дня туриста обнаружили на безымянной заставе в 35 километрах от машины. У него началось обезвоживание. Также мужчина жаловался на боли в ногах.

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