В Мурманской области разработали новые программы летнего туристического сезона для жителей крупных российских городов, среди которых — сбор грибов и дикоросов.
Для жителей мегаполисов такой род занятий станет настоящей экзотикой.
"Превратить это в качественный продукт, услугу — наша главная задача", — заявил председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Кроме того, туристов ждёт фотоохота на китов.
Также в Мурманской области запустят специальный портал, на котором отдыхающие смогут оценить уровень услуг региональных операторов, гостиниц и заведений общественного питания.
Власти региона рассчитывают, что к 2025 году турпоток в Мурманскую область удастся увеличить до 557,4 тыс. человек в год.
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