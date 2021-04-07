Отдыхающим на Кипре туристам разрешено выходить из отелей по СМС

На Кипре ограничения на передвижение распространяются не только местных жителей, но и на туристов, сообщает местное издание со ссылкой на гостиничную ассоциацию республики. Отдыхающим на Кипре перед выходом из отелей нужно отправлять СМС. В случае возникновения каких-либо технических проблем — заполнять бланк.

Стоит напомнить, что жителям острова разрешено покидать свои дома два раза по будним дням и три — по выходным. Данное правило касается и туристов.

Кипр открыл границы для приёма россиян, которые теперь могут посещать остров и не проходить карантин, если сдадут два диагностических теста: один — до вылета из РФ, второй — по прибытии на остров, передаёт Радио Маяк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мальта собирается открыть границы для туристов в июне.

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